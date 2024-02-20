مرور جدة يضبط 3 مقيمين لترويجهم مواد مخدرة

أ أ

قبض مرور محافظة جدة على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية لاتخاذهم شقة سكنية وكراً لترويج 13 كيلوغراماً من نبات القات المخدر.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.



منطقة عسير:



إحباط تهريب قات مخدر



الإبلاغ عن عمليات التهريب



ضبط رتب وأنواط مخالفة

