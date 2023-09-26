"مدني جدة" يخمد حريقًا هائلًا في محال تجارية بحي السليمانية

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أعلن الدفاع المدني بجدة، عن إخماد حريق في محال تجارية بحي السليمانية، مشيرًا عبر الحساب الرسمي عبر موقع "إكس" إلى عدم وقوع إصابات.





دفاع مدني بيشة اضافة اعلان



السيطرة على حريق في القطيف



وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني ببيشة، إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي، مشيرًا إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية.وقال الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الدفاع المدني ببيشه ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني القطيف بالشرقية تمكن من إخماد حريق ضخم.وأوضح الدفاع المدني على حسابه في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في مستودع بحي المجيدية.وأكد أن الحريق تم السيطرة عليه ولله الحمد دون أن يسفر عن أية إصابات ولا خسائر مادية.