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3 خطوات لتقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر أبشر

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أبشر
أ أ
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نشر الأمن العام إنفوجراف يوضح 3 خطوات يمكن من خلالها تقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر أبشر.

تقديم البلاغ بشكل فوري:اضافة اعلان


وأوضح الأمن العام أنه يمكن تقديم البلاغ دون الحاجة لمراجعة مقار الشُرط.

خطوات ثلاثة:


وعن تلك الخطوات، أضاف الأمن العام أنه يمكن الوصول إلى الخدمة عبر النقاط الثلاث التالية:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات في تبويب مركباتي

2- اختيار إدارة المركبات ثم اختيار المركبة.

3- اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.

في وقت سابق، أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة ما بين شارع قريش جنوباً وشارع عمر عبدالجبار شمالاً "مؤقتاً".

مشروع إزالة جسر المشاة


 وأوضحت الأمانة، أن إغلاق الطريق وعمل التحويلات المرورية المؤقتة سيكون ابتداءً من غد الساعة الثالثة صباحاً، وحتى الجمعة القادمة الساعة الـ 11 صباحاً، وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

استخدام الطرق البديلة


 وأوصت أمانة محافظة جدة، قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش للمتجهين شمالاً، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار للمتجهين جنوباً، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.





https://twitter.com/security_gov/status/1699840678199496954

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