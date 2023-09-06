"مدني رفحاء" يباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية

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أعلن الدفاع المدني برفحا، عن مباشرة حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية، دون مزيد من التفاصيل.



حريق بقرية عشبة



وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بمحافظة المندق، عن السيطرة على حريق في أعشاب في وادٍ بقرية عشبة، ولا تزال الفرق في الموقع احترازيًا.



مدني الرياض

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وفي وقتا سابق، تمكن الدفاع المدني بالرياض من إخماد حريق في (3) ورش نجارة بالصناعية القديمة.



لا إصابات



وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، دون أن يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورًا تظهر جهود رجال الإنقاذ أثناء إطفاء الحريق في الورش الثلاث، دون أن يتضح بعد سبب الحريق.