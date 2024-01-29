"مدني الرياض" يحرر إصبع شخص من قطعة معدنية

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أعلن الدفاع المدني بالرياض، عن تحرير إصبع شخص من قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.





الحذر عند استخدام سخانات المياه اضافة اعلان



أهمية ضبط السخانات



اتباع إرشادات الوقاية عند استخدام الفحم والحطب



وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها سخانات المياه.واوضحت أن سخانات المياه تمثل خطرًا عند ضبطها على درجة حرارة أعلى من المسموح به وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت أهمية ضبط السخانات على درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية, والصيانة الدورية لصمام الأمان, ووصول المياه، وفصل الكهرباء عنها عند انقطاعها.كما دعت المديرية إلى ضرورة اتباع ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة عند استخدام الفحم والحطب، المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت المديرية أهمية إطفاء النار الناتجة من الفحم والحطب عند الخروج من المنزل أو النوم، وعدم إشعالها في الأماكن المغلقة، وتهوية المكان منعًا لحدوث الاختناق، ومنع الأطـفـال مـن الاقتراب أو العبث بها.