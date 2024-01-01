مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني (صور)

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باشرت فرق الدفاع المدني، في منطقة تبوك، مساء اليوم الاثنين، إنقاذ 9 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني.





إخماد حريق في تبوك



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السيطرة على حريق في مستودع بجدة



إخماد حريق في شقة بالرياض:



الحريق لم يسفر عن أية إصابات:



#الدفاع_المدني بتبوك ينقذ (9) أشخاص إثر حريق في مبنى سكني. pic.twitter.com/awmdSd6cwp — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 1, 2024

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بجدة عن نجاحه في إخماد حريق في مستودع بحي الخمرة.وعرض الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة "إكس"، فيديو يظهر عمليات إخماد الحريق، مشيرًا إلى عدم وجود أية إصابات.وقبل أيام، قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في منطقة الرياض.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تمكنت ولله الحمد، من إخماد حريق شب في في شقة بعمارة سكنية.وأكدت في الوقت نفسه، أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات ولا خسائر.