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"مدني الرياض" يباشر تحرير قدم طفل علقت بمكبر صوت

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الدفاع المدني بالرياض
أ أ
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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء أمس الأحد، تحرير قدم طفل علقت في مكبر صوت "سماعة".

الطفل بصحة جيدة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في "تويتر"، أن مدني الرياض تمكن من تحرير قدم طفل علقت في مكبر صوت، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.اضافة اعلان

وقبل أيام، أعلنت فرق الدفاع المدني بالرياض، تحرير يد طفلة علقت في سلم كهربائي، وتم نقلها بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حريقا اندلع في مستودعين بحي السلي.

إخماد حريق حي السلي

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في "تويتر"، أن مدني الرياض تمكن من إخمد الحريق دون إصابات ولله الحمد.

وقبل ذلك، أعلن الدفاع المدني برفحاء، عن مباشرة حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية، دون مزيد من التفاصيل.

حريق بقرية عشبة

كذلك أعلن الدفاع المدني بمحافظة المندق، خلال الأيام الماضية، عن السيطرة على حريق في أعشاب في وادٍ بقرية عشبة، ولا تزال الفرق في الموقع احترازيًا.

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