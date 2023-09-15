"مدني الرياض" يخمد حريقًا في شاحنة بحي الملك فهد

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني الرياض تمكنت من إخماد حريقًا في شاحنة بحي الملك فهد.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق شب في شاحنة بحي الملك فهد، مؤكدة عدم وجود أية إصابات. اضافة اعلان





وقبل أيام، حذر الدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا، بخصوص عدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية.

وأكدت أنها رصدت حالة مخالفة مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية، بالمنطقة الشرقية، مبينة أن التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة حماية للجميع.

في الوقت نفسه، أكدت المديرية على أن إعاقة معدات ووسائل الإطفاء مخالف توجب العقوبة.





وبينت أن جدول المخالفات والغرامات في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، يقضي بغرامة قدرها 2000 ريال، إذا وجدت عوائق تحول دون الوصول إلى أجهزة ومعدات مكافحة الحريق.