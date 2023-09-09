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الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقاً في مستودعين بحي السلي

حريق حي السلي
حريق حي السلي
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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم السبت، حريقا اندلع في مستودعين بحي السلي.

إخماد حريق حي السلياضافة اعلان


وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في "تويتر"، أن مدني الرياض تمكن من إخمد الحريق دون إصابات ولله الحمد.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني برفحاء، عن مباشرة حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية، دون مزيد من التفاصيل.

حريق بقرية عشبة

 
كذلك أعلن الدفاع المدني بمحافظة المندق، خلال الأيام الماضية، عن السيطرة على حريق في أعشاب في وادٍ بقرية عشبة، ولا تزال الفرق في الموقع احترازيًا.

أيضا تمكن الدفاع المدني بالرياض من إخماد حريق في (3) ورش نجارة بالصناعية القديمة. 

وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، دون أن يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورًا تظهر جهود رجال الإنقاذ أثناء إطفاء الحريق في الورش الثلاث، دون أن يتضح بعد سبب الحريق.

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