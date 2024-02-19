مخبأة بهذه الطريقة.. مرور نجران يتحرك للقبض على شخصين بمواد مخدرة

أ أ
أعلنت
إدارة المرور منطقة نجران أنها تمكنت من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية
لترويجه مادة الحشيش المخدر.
ضبط
شخصين لترويجه مادة الحشيش المخدروأوضح
حساب الأمن العام على منصة "إكس"، أنه تم القبض مواطن ومقيم في نجران لترويجه
مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.