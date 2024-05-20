الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 8 حالات.. هل من بينها وفاة العائل؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

معاش الضمان الاجتماعي، هو أحد برامج الدعم الاجتماعي، ممول من أموال الزكاة، والذي يعمل على تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.اضافة اعلان
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك، والذي غالبًا ما يكون في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

تنص المادة الـ17 من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر على الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش عن المستفيد.
وفيما يلي 8 حالات توجب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بسبب الإخلال بالشروط:
-إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق .
-إذا ثبت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
-إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
-إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
-إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
-إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
-إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
-في حال وفاة المستفيد.
ولا يُوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى للمحتسب للمعاش، ويتم تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (أ/هـ) من المادة الثانية عائلاً خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الوفاة، ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة.. العظمى 44 بمزدلفة والصغرى 13 في السودة

إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في هذه الإدارات

الشمس تتعامد منتصف نهار اليوم على الباحة وينعدم الظل.. و"المسند" يكشف السبب

"الصحة الخليجي" يطلق حملة للتوعية بالسلامة المرورية

توضيح مهم لـ"الجوازات" بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة القادمة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 11:23 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

عاجل.. حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي للمرة الثانية خلال شهور

الضمان الاجتماعي المطور 4:39 م الخميس، 02 مايو 2024

وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 8 حالات.. تعرف عليها

جامعة الجوف 12:06 م الأربعاء، 01 مايو 2024

عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي: قبول استثنائي بالجامعات وخدمات تعليمية بالمجان

الضمان الاجتماعي المطور 10:01 ص الأربعاء، 01 مايو 2024

عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول راتب إبريل