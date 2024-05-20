غدًا.. أمانة الباحة تبدأ مواعيد إجراء القرعة العلنية لتوزيع منح الأراضي

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تبدأ أمانة منطقة الباحة يوم غدٍ، إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لتوزيع منح الأراضي للمشاركين في حرب الأردن وسوريا الممنوحين بموجب الأوامر السامية، بمنحهم أراضٍ في الباحة والبالغ عددهم 26 مواطنًا.

يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة صلاحية الأراضي بعدم صلاحية الأراضي المسلمة لهم سابقاً والمقرر استبدالها لهم.





قرعة علنية لتوزيع منح الأراضي بالباحة



وكالة شرعية لمن لم يستطع الحضور



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تعلن أمانة منطقة الباحة عن موعد القرعةالإلكترونيه لأصحاب المنح الساميه والمشاركين في حرب الأردن وسوريا والإستبدال للقطع التي قررت لجنة صلاحية الأراضي بعدم صلاحيتها والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ١١/ ١٤٤٥هجري والذين يمثلون الدفعة الأولى ( للعام الحالي ) وذلك… تعلن أمانة منطقة الباحة عن موعد القرعةالإلكترونيه لأصحاب المنح الساميه والمشاركين في حرب الأردن وسوريا والإستبدال للقطع التي قررت لجنة صلاحية الأراضي بعدم صلاحيتها والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ١١/ ١٤٤٥هجري والذين يمثلون الدفعة الأولى ( للعام الحالي ) وذلك… pic.twitter.com/1D24mCePxo May 16, 2024

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لهم إلكترونياً بمقر مسرح الأمانة، حيث تبدأ القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وإحضار كل منهم لنسخة واضحة من هويته الوطنية، مكتوباً عليها رقم جواله.وعلى من لا يستطيع حضور القرعة في المواعيد المحددة توكيل من يحضر نيابة عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، علماً بأن من لم يحضر من المدعوين إجراءات قرعة توزيع الأراضي، أو لم يحضر من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، فسوف تقوم لجنة المنح بالأمانة بإتمام وإنهاء إجراءات القرعة العلنية الإلكترونية الخاصة بهم وفقاً للأنظمة والتعليمات.