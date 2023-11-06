محام: 10 ملايين ريال عقوبة من يتورط في هذا الأمر

أ أ

قال المحامي، الدكتور أحمد العُمري، إن عقوبة محاولة المساس والإساءة للمملكة وحكامها تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال.

وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن لائحة الإعلام ونظام الإرهاب ونظام الجرائم المعلوماتية تضمنت عقوبات بهذا الشأن تصل إلى 10 ملايين ريال. اضافة اعلان

وأشار إلى أن العقوبات قد تصل إلى إبعاد الأجنبي نهائيًا من داخل المملكة الذي يثبت إساءته لها، بعد قضائه عقوبة السجن.





مشروع نظام الإعلام



ويحظر مشروع "نظام الإعلام"، الذي طرحته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعموم على منصة "استطلاع" لإبداء مرئياتهم حياله، بعدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد.إلى جانب العديد من المحظورات الأخرى، وتشمل:.عدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة.. عدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العُنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.. عدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها.. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية.. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة.. عدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.. عدم بث أو نشر ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.. عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين.. عدم بث ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.. عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.. عدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.. أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة.وتتضمن العقوبات التي تنص عليها أحكام النظام واللائحة، غرامة لاتزيد على (عشرة) ملايين ريال.