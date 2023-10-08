الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة ومبالغ الدعم الإضافي عقب التمديد

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية السويد
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.

تفاصيل لقاء أمير الحدود الشمالية بزوج وأبناء المعلمة المتوفية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم, زوج وأبناء المعلمة عائشة بنت ضحوي العنزي -رحمها الله-.

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن
خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة (3) أشهر

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الحد الأدنى بنسبة 20%.

بعد التوجيه الملكي بتمديده لـ 3شهور.. كيف تستفيد من الدعم الإضافي؟
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام
أعلن حساب المواطن، نتائج أهلية الدفعة 71 –  (شهر أكتوبر 2023).

مشمولاً الدعم الإضافي.. تعرف على موعد صرف حساب المواطن
حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 71- شهر أكتوبر، وذلك في أعقاب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامح وتمديد الدعم الإضافي لمدة 3 شهور إضافية. 

أكثر من مليون زائر في ختام معرض الرياض الدولي للكتاب
اختتم معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 أمس، فعالياته التي أطلقها على مدار 10 أيام في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، تحت شعار "وجهة ملهمة".

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
4:41 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهداف زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

محمد الأمام فيصل
4:27 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أمر سام بإنشاء محمية الأمير فيصل بن تركي الملكية

حساب-المواطن-1
4:25 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

9808و8
4:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية السويد

اقرأ أيضا

بعد قرارات خادم الحرمين.. وزير الموارد البشرية يوجه الشكر للقيادة على زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

أمرٌ سامٍ كريم يخص عسير وجازان ومكة المكرمة

تفاصيل لقاء أمير الحدود الشمالية بزوج وأبناء المعلمة المتوفية

خدمة جديدة من وزارة العدل تسهل عمليات التقاضي

توضيح مهم بشأن مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:42 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. الإجازة المطولة الثانية وأعمار المستفيدين في حساب المواطن

ضباب - شبوره - الطقس 1:13 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حتى 8 صباحًا.. تنبيه من الأرصاد من ضباب على محافظة ينبع ومركز الرايس

الدفاع المدني 10:19 م السبت، 09 سبتمبر 2023

الدفاع المدني بالرياض يحرر يد طفلة علقت في سلم كهربائي

حوادث المرور 2:16 م السبت، 09 سبتمبر 2023

تحذير من "المرور": 6 مسببات لانحراف المركبة المفاجئ على الطريق

اقرأ أيضا

معرض الرياض للكتاب
2:40 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أكثر من مليون زائر في ختام معرض الرياض الدولي للكتاب

الملك سلمان خادم الحرمين
2:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

أخبار السعودية
2:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

F7VtLPwXAAAXGre
12:42 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"التخصصات الصحية": التحاق أكثر من 5600 متدربٍ في "البورد السعودي"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

أخبار السعودية
4:51 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة ومبالغ الدعم الإضافي عقب التمديد

حساب-المواطن-1
4:25 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

حساب المواطن - التسجيل
4:18 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. تعديلات في ضوابط حساب المواطن ابتداءً من دفعة أكتوبر

الراتب -- ريال - الموارد
3:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل