الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

محامي: إقرار وتوقيع المريض على إجراء العملية لا يعفي الطبيب من المسؤولية

عملية جراحية
عبد الله الكاسب - المحامي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف محامي، أن إقرار وتوقيع المريض بإجراء عملية جراحية لا يعفي الطبيب من تحمل المسؤولية، وتتم معاقبته على الخطأ وتعويض المريض في حال تضرره وفق تقدير اللجنة الطبية الشرعية.اضافة اعلان

توقيع المريض على إجراء العملية لا يعفي الطبيب من المسؤولية

وأكد المحامي عبدالله محمد الكاسب، بطلان كل شرط يتضمن إعفاء الطبيب من المسؤولية، ويستحق المريض التعويض عن كل خطأ مهني صحي يترتب عليه ضرر، وفقًا لـ"عكاظ".
مشيراً إلى أن الفقرة (أ) من المادة 9 من نظام مزاولة المهن الصحية بينت أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض، كما بيّنت المادة 19 من النظام ذاته أنه يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته.
موضحاً في الوقت ذاته، أن هناك استثناء في النظام، إذ يحق للممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على الموافقة.
وشدد القانوني الكاسب، أنه بحسب النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبياً، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه.
وأشار إلى أن أي ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية المختصة مقدار التعويض، وفقاً للمادة 27 من النظام.
وبحسب تنظيم القضاء الطبي، يُؤجل سفر الممارس الصحي الأجنبي أثناء الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى، ويرفع المنع بالسفر عن الممارس الصحي الأجنبي عند موافقة المدعي على رفع تأجيل السفر.
وأوضحت بنود التنظيم الطبي العدلي، أنه في حال توفير الممارس الصحي الأجنبي توكيلاً في القضية فيجب أن تتضمن الوكالة الترافع أمام المحاكم والإقرار والإنكار وكذا كفالة غرم وأداء للحق العام، وتأميناً سارياً وقت الإجراء محل الدعوى.
إضافة إلى إخطار شركة التأمين بوجود دعوى قضائية، مع تفصيل دور الممارس الصحي المدعى عليه تجاه الحالة.

ما أبرز الأخطاء الطبية؟

أوضح المحامي الكاسب، أن غالبية قضايا الأخطاء الطبية انحصرت في خطأ الأدوية والعلاج أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض في من كان في مثل تخصصه الإلمام بها، إضافة إلى إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
وتضمنت أبرز القضايا إعطاء المريض دواء على سبيل الاختبار، أو استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال، والتقصير في الرقابة والإشراف، وأخيراً عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

اقرأ أيضا

9 ملايين ريال مكافآت لمبلغين عن أوقاف مجهولة

لماذا سمي موسم العقارب بهذا الاسم؟ أجواء معتدلة لا تخلو من هجمات برد مباغتة

عاجل.. بهذه الطريقة يمكن إضافة "المعاق" في حساب المواطن واستحقاق الدعم

تحتضن 50 ألف طالب وطالبة.. أمير المدينة المنورة يتفقد حلقات القرآن الكريم في المسجد النبوي

عاجل.. توقعات الأرصاد: رياح شديدة وأمطار وشبورة وصواعق على 5 مناطق تستمر لساعات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

تعليق الدراسة الحضورية
10:32 م الإثنين، 05 فبراير 2024

إدارة التعليم والتدريب التقني بمنطقة الباحة يعلنان تعليق الدراسة.. غداً

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
10:03 م الإثنين، 05 فبراير 2024

وزير الدفاع يستعرض مع نظيره الأمريكي هاتفيًا مجالات التعاون الدفاعي

أهم 10
10:02 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. تحذير من رسائل احتيال والإعفاء من رسوم "قياس" لهذه الفئة

ولي العهد
9:34 م الإثنين، 05 فبراير 2024

ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حالة الطقس - اخبار الطقس2
7:20 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح نشطة وضباب على مكة والشرقية و6 مناطق

عملية جراحية
6:49 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

محامي: إقرار وتوقيع المريض على إجراء العملية لا يعفي الطبيب من المسؤولية

أمطار المملكة
6:28 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للعمال: أمطار وضباب.. خذوا حذركم

الغازات عند الطفل الرضيع
5:52 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

الغازات عند الطفل الرضيع.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

المرور
5:11 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. كيف أنقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر"؟ "المرور" توضح

هواتف أوبو
4:07 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

تتخطى مليون طلب مُسبق للشراء.. هواتف من أوبو تتمتع بقدرات فائقة