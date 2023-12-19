مجلس الوزراء يعرب عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة أمير الكويت

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رأس
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة
التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
مجلس
الوزراء يُعزي شعب الكويت في وفاة أمير البلادوعبر
المجلس، عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر
الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله -، الذي رحل بعد مسيرة زاخرة بالعطاء
والإنجاز.
وقدم المجلس التهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلاً المولى جلا وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة بلاده وشعبها الشقيق.
مناقشة
الموضوعات العامة المدرجة على جدول الأعمالكما
اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من
بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة
الرقابة ومكافحة الفساد، وديوان المظالم، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية
الأصيلة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ
المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
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