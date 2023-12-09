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صحيفة تواصل الالكترونية

انطلاق فعاليات معرض جدة للكتاب

هاشتاق "كتاب المعرض" يتصدر التريند .. ومغردون: "أسعار الكتب في المتناول"

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معرض جدة للكتاب
أ أ
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تصدر هاشتاق "كتاب المعرض" التريند، اليوم، مع انطلاق معرض جدة الدولي للكتاب ، فيما غرد آلاف المتابعين بتغريدات عن المعرض وعن الكتب المشتراه.

وقالت مغردة:  "للأسف كتبي لن تشارك في المعرض هذه السنة ولكن كل سنة كنت دائمًا أحرص على حضوري لمعرض جدة كقارئه وصحفية وناقدة والبركة بالجميع بإذن الله راح أشاهد فعاليات وندوات قيمة تليق بمجال الثقافة واجتهادكم فيها موفقين جميعًا".

أسعار الكتب:


وأضاف آخر: "دار العبيكان الحق كتبهم مش غالية وهذا اللي خلاني ناخذ منهم اللي عجبني وحتى دار آفاق أسعارهم معقولة من قبل في المعرض اللي فات قليل وين تلقي كتاب بـ 20 أو 25 وخاصة كتب التخصص اللي ندور فيهن لكن في المعرض هذا استغربت كتب بأحجام كبيرة وسعرها مرات 25 ولا 30".

وتابع فيصل السفياني: "سوف أشارك في المعرض بكتابين بإذن الله كتاب تهاذيب من إصدارات دار تكوين وكتاب إضاءات بانورامية من إصدارات دار الصميعي".

وقالت مغردة أخرى: "جيت بشتري كتاب رسائل الهمجي النبيل من المعرض اختي ما حصلته و جيت بطلبه من الموقع مو راضي شكلو مالي حظ اقرأه".

انطلاق فعاليات المعرض:


وأطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية معرض جدة للكتاب 2023 الخميس بمركز سوبر دوم بمشاركة نحو 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية.
تشارك في المعرض دور نشر من مصر ولبنان الأردن وسوريا والعراق والإمارات والكويت وقطر وتونس والمغرب وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وترفع الدورة المستمرة حتى 16 ديسمبر/كانون الأول شعار "مرافئ الثقافة"، ويشمل برنامجها الثقافي 31 ندوة و3 حلقات نقاش و24 ورشة عمل و4 أمسيات شعرية و9 عروض مسرحية، إضافة إلى أنشطة مخصصة للأطفال في الموسيقى والطهي وصناعة أغلفة الكتب.

ويدعم المعرض صناع المحتوى المحليون من خلال "ركن المؤلف السعودي" الذي يهدف إلى التسويق لكتب المؤلفين المحليين والترويج لأعمالهم.

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كما يشمل برنامج اليوم الأول للمعرض ندوة بعنوان "جمالية النقد الأدبي" يديرها أستاذ البلاغة والنقد ماجد الزهراني، وورشة عمل بعنوان "كيف أبدأ في أدب الطفل" تقدمها فنانة الرسوم الخيالية ليالي إدريس، ولقاء مع الكاتب السعودي إبراهيم محمد حول كتابه "رحلة يقين".

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة محمد حسن علوان إن معرض جدة للكتاب يأتي ضمن مبادرة معارض الكتاب، إحدى مبادرات الهيئة الإستراتيجية، التي تسعى للوصول بالكتاب إلى شتى مناطق المملكة لتعزيز الوعي والمعرفة وإتاحتها لكل أطياف المجتمع.

ويعد معرض جدة للكتاب رابع معرض من نوعه تقيمه المملكة هذا العام بعد معرض الشرقية للكتاب في مارس ومعرض المدينة المنورة للكتاب في يونيو ومعرض الرياض الدولي للكتاب في سبتمبر.

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