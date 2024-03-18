تنبيه عاجل من مطار الملك خالد للمسافرين بسبب التقلبات الجوية

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أصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الاثنين، تنبيهًا لجميع المسافرين بشأن التقلبات الجوية.

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة، فإنه يؤكد على أهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار للتأكد من حالة الرحلة.





أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد



انخفاض في درجات الحرارة على 5 مناطق



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.