للمرشحين للوظائف التعليمية.. موعد المقابلات الشخصية وإعلان النتائج النهائية

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تبدأ إدارات التعليم إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.

ويكون ذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات الإدارات التي تم ترشيحهم عليها.





إعلان النتائج النهائية للمرشحين للوظائف التعليمية



المفاضلة النهائية بين المترشحين للوظائف التعليمية



الوظائف التعليمية



التخصصات المطلوبة



الإدارات التعليمية المستهدفة



وستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير:المعدل التراكمي (20%)أقدمية التخرّج (20%)درجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)درجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).وفتحت وزارة التعليم قبل أسابيع، باب التقديم لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وتشمل التخصصات المطلوبة:- اللغة الإنجليزية- رياضيات- أحياء- فيزياء- علوم- كيمياء- مهارات رقمية- تربية فكرية- توحد- صعوبات تعلم- عوق سمعي- عوق بصري.- الرياض- الشرقية- مكة المكرمة- المدينة المنورة- الأحساء- الباحة- الجوف- الحدود الشمالية- الطائف- القصيم- عسير- نجران- تبوك- جازان- جدة- حائل.