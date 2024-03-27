عاجل.. إعلان نتائج المرشحين للوظائف التعليمية.. استعلم عبر هذا الرابط

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أعلنت وزارة التعليم، عن أسماء المرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، اليوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م.





خطوات الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية



المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية



النتائج النهائية للوظائف التعليمية



معايير المفاضلة النهائية بين المترشحين



الوظائف التعليمية الجديدة



التخصصات المطلوبة



الإدارات التعليمية المستهدفة:

