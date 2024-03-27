إعلان المرشحين للوظائف التعليمية.. رابط وطريقة الاستعلام

أ أ

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم عن أسماء المرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، اليوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27/ 03/ 2024م.





الوظائف التعليمية الجديدة



وفتحت وزارة التعليم مؤخرًا، باب التقديم لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.

وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.





التخصصات المطلوبة



الإدارات التعليمية المستهدفة



المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية



النتائج النهائية للوظائف التعليمية



معايير المفاضلة النهائية بين المترشحين



القبول في الوظائف التعليمية



خطوات الاستعلام عن نتائج القبول

