إعلان المرشحين للوظائف التعليمية.. رابط وطريقة الاستعلام

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم عن أسماء المرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، اليوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27/ 03/ 2024م.
الوظائف التعليمية الجديدة
وفتحت وزارة التعليم مؤخرًا، باب التقديم لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.
وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
التخصصات المطلوبة
وتشمل التخصصات المطلوبة:
- اللغة الإنجليزية.
- رياضيات.
- أحياء.
- فيزياء.
- علوم.
- كيمياء.
- مهارات رقمية.
- تربية فكرية.
- توحد.
- صعوبات تعلم.
- عوق سمعي.
- عوق بصري.
الإدارات التعليمية المستهدفة- الرياض
- الشرقية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الأحساء
- الباحة
- الجوف
- الحدود الشمالية
- الطائف
- القصيم
- عسير
- نجران
- تبوك
- جازان
- جدة
- حائل.
المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليميةوتبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشيحهم عليها.
النتائج النهائية للوظائف التعليميةتبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.
كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
معايير المفاضلة النهائية بين المترشحينوتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير:
المعدل التراكمي (20%).
أقدمية التخرّج (20%).
درجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%).
درجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).
القبول في الوظائف التعليمية بعد إرسال الرسائل النصية للمقبولين سيتم إرسال رابط الدخول على المنصة الوطنية للتوظيف (جدارات)، لمعرفة كافة البيانات المتعلقة بنتيجة القبول،
خطوات الاستعلام عن نتائج القبولالدخول إلى نظام جدارة مسار التابع للوزارة (من هنا).
كتابة جميع البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
الدخول إلى أيقونة الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم
ستظهر النتيجة مباشرة طبقًا لبيانات المعلم المرشح.