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بادر بالتقديم.. مركز القياس "أداء" يُعلن عن وظائف إدارية في الرياض

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مركز قياس الأداء
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أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" عن توفر وظائف شاغرة إدارية في مقر المركز بالرياض لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

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1- محلل أول أداء

- المتطلبات: بكالوريوس "إدارة أعمال، إدارة عامة، هندسة" أو تخصص آخر مناسب مع خبرة لا تقل عن سنة.

2- استشاري أداء


- المتطلبات: بكالوريوس "إدارة أعمال، إدارة عامة، هندسة" أو تخصص آخر مناسب مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

3- قائد الميزانية

- المتطلبات: بكالوريوس "الإدارة العامة، المالية" أو تخصص آخر مناسب مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً عن طريق الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المركز

أنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاریخ 1437/1/6 هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء.

قیاس مؤشرات أداء الأجھزة العامة

 ویعمل مركز أداء على قیاس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، وإصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقق الأهداف الإستراتیجیة للجھة وحالة مؤشرات الأداء ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق رؤیة المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

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