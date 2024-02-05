لقطات تأسر العقول من منتزه السحاب في عسير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تأسر العقول من منتزه السحاب في منطقة عسير.





منتزه السحاب في عسير اضافة اعلان



ضباب وصقيع بعدة مناطق



حركة الرياح السطحية



منتزه السحاب منطقة عسير pic.twitter.com/g5SYb8bSkp — طقس الجزيرة⛈️🌨️ (@morad140152) February 4, 2024

وأظهر المقطع، الغيوم والسحب تعانق المرتفعات، في منتزه السحاب في منطقة، عسير، مع تشكيلات من السحب تزين الأفق.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.