عاجل.. الغذاء والدواء" تباغت منشأة وتكشف مفاجأة بـ "حلاوة طحينية"

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منتجات غذائية "حلاوة طحينية" تحتوي على عدد من المخالفات في البطاقة التعريفية والتغذوية يتم تصنيعها داخل منشأة غير مرخصة في خميس مشيط. اضافة اعلان





الغذاء والدواء" تباغت منشأة مخالفة في عسير



تدني مستوى النظافة بجميع أرجاء المصنع



ضبط وحجز جميع المنتجات الغذائية



وبيّنت "الهيئة" أنه من خلال جولات الرصد والتقصي التي تجريها للتأكد من سلامة المنتجات وامتثال المنشآت رصدت ممارسة المنشأة لنشاط تصنيع تلك المنتجات في الفترة المسائية، وعليه تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وبلدية المحافظة لضبط المنشأة.ورصدت "الغذاء والدواء" العديد من المخالفات في المنشأة ومنها ممارسة التصنيع والتخزين دون الحصول على ترخيص، تدني مستوى النظافة بجميع أرجاء المصنع ووجود حشرات في استراحة العمال ومستودعات المنتج النهائي، عدم امتلاك عدد من العاملين شهادات صحية، وجود صدأ على أجهزة تحضير المنتج الغذائي، إضافةً إلى وجود ميكروب "السالمونيلا".وأوضحت "الهيئة" أنه جرى ضبط وحجز جميع المنتجات الغذائية، وسحب عينات للتحليل، وإغلاق المنشأة ومستودعاتها احترازيًا لحين التصحيح، كما جرى استدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله وإكمال الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا للإحالة إلى النيابة العامة.ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".