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عاجل.. التأمينات تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال وخدمة العملاء

المؤسسة العامة للتأمينات
التأمينات
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات، مواعيد عمل مركز الاتصال وخدمة العملاء لتقديم الدعم اللازم لجميع المستفيدين.

التأمينات تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال


جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية التواصل مع موظف التأمينات على مدار اليوم.
وأجابت التأمينات، بقولها: "لتتم خدمتك، نأمل منك التواصل عبر الرقم المجاني الموحد: 8001243344 من داخل السعودية، ومن خارج السعودية : 920014000 ، علماً بأن أوقات العمل لمركز الاتصال: 

- الأحد إلى الخميس (8 صباحاً - 6 مساءً)  
- يوم الجمعة (2 مساءً - 6 مساءً)  
- يوم السبت (9 صباحاً - 2 مساء).

وفي وقت سابق، نشرت  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رابط الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري في أنظمة التأمين للمواطنين والمقيمين.

شرائح الدخل للاشتراك الاختياري في التأمينات


جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن شرائح الدخل للاشتراك الاختياري.
وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله.. يمكنك الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري عبر زيارة الرابط التالي "اضغط هنا".

في سياق متصل، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن فواتير الاشتراكات عبر خدمة لوحة معلومات الفاتورة.

خدمة لوحة معلومات الفاتورة

وتتيح خدمة "لوحة معلومات الفاتورة" لأصحاب الأعمال، معرفة تفاصيل حساب المنشأة إلكترونيًا بشكل فوري
وفيما يلي الخطوات:
1- تسجيل الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال. 
2-اختيار المنشأة. 
3-الدخول على الخدمات المالية، واختيار لوحة معلومات الفاتورة. 
4-ستظهر تفاصيل الفاتورة وإيصالات السداد وسجل الفواتير. 

فاتورة المنشأة

 خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن صاحب العمل أو مشرف المؤسسة من عرض بيانات وتفاصيل الفاتورة الحالية للمنشأة.

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