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كم يلزم من سنوات الخدمة للحصول على التأمين التقاعدي؟

المؤسسة العامة للتأمينات
التأمنيات
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حددت المؤسسة العامة للتأمنيات، سنوات العمل المطلوبة كخدمة للحصول على التأمين التقاعدي لمشتركي نظام التأمينات.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "كم سنه أحتاج خدمة كي أصرف راتب من التأمينات؟ وهل أقدر أشتري السنوات المتبقية؟.اضافة اعلان

صرف معاش التأمين التقاعدي


وأجابت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء، بقولها: حياك الله ، يحق (للمشترك/ المشتركة)  في نظام التأمينات الاجتماعية التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك 120 شهرا ، أو 60 شهر ا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ 120 شهر ا، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين"

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن نظام التأمينات يقضي بصرف الدفعة الواحدة للرجل أو المرأة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.

وأوردت المؤسسة أمثلة تطبيقية لتعديل نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية حول تعويض الدفعة الواحدة.

الدفعة الواحدة.. واستحقاق 10 سنوات خدمة

وتكون حالة المشترك انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين، وكانت مدة خدمته 10 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة، وبلغ بعد ذلك سن الستين، يستحق معاش ببلوغ الستين.

الدفعة الواحدة.. وخدمة 5 سنوات وأقل من 10

ويكون المشترك انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين وكانت مدة خدمته 5 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة وبلغ بعد ذلك سن الستين.
يحق له الحصول على معاش ببلوغ سن الستين من خلال طلب ضم مدة اعتبارية بما يكمل مدة العشر سنوات، وفي حال عدم رغبته استخدام هذا الحق يستحق تعويض الدفعة الواحدة ببلوغ الستين.


الدفعة الواحدة.. وأقل من 5 سنوات خدمة

ويكون المشترك انتهت خدمه قبل بلوغ سن الستين وكانت مدة خدمته 4 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة، ثم بلغ بعد ذلك الستين، يستحق تعويض الدفعة الواحدة ببلوغ سن الستين.


كيف يتم احتساب تعويض الدفعة الواحدة؟

الدفعة الواحدة هي مبلغ مقطوع يصرف مرة واحدة نظير مدد الاشتراك بنظام التقاعد المدني أو فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية في حال لم تبلغ مدد الاشتراك المدة المؤهلة للحصول على معاش.
تحسب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي؛ فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) .

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