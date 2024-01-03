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توضيح من التأمينات بشأن موعد صرف دعم ساند

ساند
مؤسسة التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي.

التأمينات وصرف دعم ساند


جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد قال فيه: "متى يتم نزل ساند في العام الجديد؟".
وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله.. يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي وفي حال عدم استلام المعاش يمكنك التواصل معنا عبر الرابط التالي 
http://bit.ly/2S5gRRU".


في سياق آخر، أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للمشترك في نظام التأمينات، الحصول على شهادتي الاشتراك والأجور من خلال موقعها الإلكتروني. 
وشهادة الأجور هي التي توضح مدة الاشتراك والأجور للمشترك، أما شهادة الاشتراك فهي التي توضح الأجر الخاضع للنظام.

خطوات إصدار شهادة الأجور والاشتراك من التأمينات 

وتأتي الخطوات عن طريق الدخول للحساب الشخصي للمشترك عبر تأميناتي أفراد، ومعرفة تفاصيل ومدد الاشتراك التي توضح الأجر، وتاريخ الالتحاق والاستبعاد في جميع المنشآت، وطباعة شهادة (الأجور).
وفيما يلي خطوات إصدار كلا الشهادتين التي تُمكّن المشترك من الحصول على الشهادة الإلكترونية الفورية، وفق ما أورد حساب التأمينات في منصة "إكس": 

التأمينات الاجتماعية

توضح شهادة الاشتراك مدة الاشتراك والأجور للمشترك، ويمكن إصدارها من خلال الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول إلى حساب المشترك من الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات، أو تطبيق تأميناتي.
- من الشاشة الرئيسة ادخل على رابط الشهادات.
- اختر نوع الشهادة: شهادة الاشتراك أو شهادة الأجور.
- انقر على إصدار يمكنك طباعة أو حفظ الشهادات.


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