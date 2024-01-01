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التأمينات تنشر رابط الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
المؤسسة العامة للتأمينات
أ أ
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نشرت  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رابط الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري في أنظمة التأمين للمواطنين والمقيمين.

شرائح الدخل للاشتراك الاختياري في التأمينات


جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن شرائح الدخل للاشتراك الاختياري.
وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله.. يمكنك الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري عبر زيارة الرابط التالي "اضغط هنا".

في سياق متصل، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن فواتير الاشتراكات عبر خدمة لوحة معلومات الفاتورة.

خدمة لوحة معلومات الفاتورة

وتتيح خدمة "لوحة معلومات الفاتورة" لأصحاب الأعمال، معرفة تفاصيل حساب المنشأة إلكترونيًا بشكل فوري
وفيما يلي الخطوات:
1- تسجيل الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال. 
2-اختيار المنشأة. 
3-الدخول على الخدمات المالية، واختيار لوحة معلومات الفاتورة. 
4-ستظهر تفاصيل الفاتورة وإيصالات السداد وسجل الفواتير. 

فاتورة المنشأة

 خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن صاحب العمل أو مشرف المؤسسة من عرض بيانات وتفاصيل الفاتورة الحالية للمنشأة.

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