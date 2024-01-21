الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لخلل خطير.. وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة مرسيدس

GEXHMm0WgAAv8QL
وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة مرسيدس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 262 مركبة مرسيدس موديلات 2022 - 2023 من نوع "C Class".

وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة مرسيدساضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن قرار الاستدعاء جاء بسبب خلل في ناقل الحركة بالمحور الخلفي قد يؤدي إلى تسرب الزيت واحتمالية كسر الهيكل، مما قد يتسبب في فقدان التوجيه للمركبة ويزيد من خطر وقوع حادث، مطالبة بالأتي:
1 – التحقيق من شمول رقم هيكل المركبة.
2 – التحقيق الفوري في استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعد للإصلاح واستلام مركبة بديلة.

أربعة أسباب لاستدعاء المركبات

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن هناك أربعة أسباب في حال ثبت وجودها تستدعي وزارة التجارة من أجلها هذه السيارات، ومن ضمن هذه الأسباب وجود خلل في طفاية الحريق، أو وجود عطل في مثبت السرعة أو وجود عطل في نظام التوجيه الكهربائي، بالإضافة إلى وجود خلل في الوسائد الهوائية.

وشددت على أنه عند توفر أحد هذه الأسباب تقوم وزارة التجارة والاستثمار باستدعاء هذه السيارات وإلزام وكلاء السيارات في المملكة بإجراء الإصلاحات المطلوبة مجانا.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمارتقوم من حين لآخر باستدعاء عدة سيارات بسبب خلل أو عدة مشاكل في المركبة.

اقرأ أيضا

تفاصيل إصابة 9 معلمات وطلاب في حادث المخواة

"المسند" يكشف سر عدم تجانس الغلاف الجوي المحيط بالأرض

بشرى سارة.. تسليم عشرات الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التّنموي بالقريات

بعد القبض على 5 متحرشين.. قانونيون: العقوبة 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف

بعد انطلاقه بتعليم مكة.. تكلفة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التجارة 3:15 م الخميس، 11 يناير 2024

وزارة التجارة تستدعي 1114 شاحنا من هذا النوع خشية صدمات كهربائية

اغلاق - مخالف - التجارة - مداهمة 10:03 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. لحظة مداهمة مصنع مخالف بالمنطقة الشرقية.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه

Capture 10:15 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

مداهمة شقة سكنية في المجمعة.. وهذا ما تم العثور عليه (فيديو)

وزارة التجارة 8:26 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

3 شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات

اقرأ أيضا

منتدى مكة للحلال
1:52 م الأحد، 21 يناير 2024

منتدى مكة للحلال يعزز الصناعات الحلال من خلال عرض تجارب عالمية

وزارة التعليم السعودية
1:51 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)
1:26 م الأحد، 21 يناير 2024

"اعتدال" تتصدى لـ 3 تنظيمات إرهابية.. التفاصيل

أمطار غزيرة وسيول
1:03 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ريالات سعودية
3:14 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. صرف الدفعة الثانية من الإعانة المالية لأكثر من 262 ألف طالب وطالبة

شركة روشن السعودية
2:08 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. بشرى للخريجين.. "روشن" تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مختلف التخصصات

وزارة التعليم السعودية
1:51 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم

أمطار غزيرة وسيول
1:03 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

حساب المواطن - ريال
12:28 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. كيفية الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن

هيئة الزكاة والضريبة
12:27 م الأحد، 21 يناير 2024

"الزكاة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر الماضي