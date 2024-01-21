لخلل خطير.. وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة مرسيدس

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 262 مركبة مرسيدس موديلات 2022 - 2023 من نوع "C Class".





وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة مرسيدس اضافة اعلان



أربعة أسباب لاستدعاء المركبات



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن قرار الاستدعاء جاء بسبب خلل في ناقل الحركة بالمحور الخلفي قد يؤدي إلى تسرب الزيت واحتمالية كسر الهيكل، مما قد يتسبب في فقدان التوجيه للمركبة ويزيد من خطر وقوع حادث، مطالبة بالأتي:1 – التحقيق من شمول رقم هيكل المركبة.2 – التحقيق الفوري في استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعد للإصلاح واستلام مركبة بديلة.وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن هناك أربعة أسباب في حال ثبت وجودها تستدعي وزارة التجارة من أجلها هذه السيارات، ومن ضمن هذه الأسباب وجود خلل في طفاية الحريق، أو وجود عطل في مثبت السرعة أو وجود عطل في نظام التوجيه الكهربائي، بالإضافة إلى وجود خلل في الوسائد الهوائية.وشددت على أنه عند توفر أحد هذه الأسباب تقوم وزارة التجارة والاستثمار باستدعاء هذه السيارات وإلزام وكلاء السيارات في المملكة بإجراء الإصلاحات المطلوبة مجانا.يذكر أن وزارة التجارة والاستثمارتقوم من حين لآخر باستدعاء عدة سيارات بسبب خلل أو عدة مشاكل في المركبة.