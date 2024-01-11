وزارة التجارة تستدعي 1114 شاحنا من هذا النوع خشية صدمات كهربائية

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1114 شاحن (ASKSTORM) من "ايكيا" موديل رقم الموديل: ICPSW5-40-1.





التجارة تستدعي 1114 شاحنا لخلل في السلك اضافة اعلان



تعديل عقد التأسيس حسب نظام الشركات الجديد



تعديل عقد تأسيس الشركات عبر منصة الأعمال



خدمة تعديل عقد التأسيس عبر منصة الأعمال



أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس



وأكدت الوزارة أن عملية الاستدعاء جاءت لخلل في سلك الشاحن قد يؤدي إلى ارتفاع حراراته أثناء استخدامه مما يزيد من خطر الإصابة بحروق حرارية وصدمة كهربائية.وأتخدت الوزارة إجراء التوقف الفوري عن استخدام الشاحن، وإعادته إلى ايكيا لاسترداد كامل مبلغ الشراء "لا يلزم تقديم فاتورة الشراء".من جهة أخرى، دعت وزارة التجارة، الشركات القائمة التي تم تأسيسها "قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م" إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر "منصة الأعمال" التابعة لمركز الأعمال الاقتصادية.وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات "19 يناير 2023م" بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه".وحثت وزارة التجارة، الشركات لزيارة "منصة الأعمال": business.sa والدخول على خدمة "تعديل عقد التأسيس" النظام الأساس".ويتم اختيار سبب التعديل "مواءمة" وتقديم الطلب إلكترونيًا، لتتم الاستفادة من "عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر" في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقًا للنظام.وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس/ النظام الأساس إلكترونيًا من قبل القطاعين العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس/ النظام الأساس الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس.