مداهمة شقة سكنية في المجمعة.. وهذا ما تم العثور عليه (فيديو)

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ضبط موقع لغش المعسل



أنواع الضمان على المنتجات



داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة أحد المواقع لغش المعسل داخل شقة سكنية بمحافظة المجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة.وأوضحت التجارة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة إكس "أن تم عمالة تغش وتخلط مواد مجهولة المصدر وألوان صناعية في "المعسل" داخل شقة سكنية، وتم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التجارة بالتفصيل أنواع الضمان على المنتجات والتي تشمل الضمان المصنعي والضمان الإضافي أو المتد والتي توفر خيارات متنوعة للمستهلك.يقدم للمستهلك بواسطة البائع أو الشركة المصنعة مع المنتج الذي تم شراؤه، ويغطي مشاكل أو عيوب المنتج خلال فترة معينة، وتشمل سياسة الضمان إصلاح المنتج أو استبداله بمنتج جدید دون تكاليف على المستهلك.تقدمه الشركة المصنعة أو البائع بجانب الضمان المصنعى أو بعد انتهائه، وقد يتضمن الخدمات الإضافية مثل: الصيانة المجانية لفترة أطول أو تغطية أوسع للأعطال أو أي مزايا إضافية، ويتبع الضمان الإضافي سياسةالمنشأة وأحكامها الخاصة.