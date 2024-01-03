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عاجل.. لحظة مداهمة مصنع مخالف بالمنطقة الشرقية.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه

اغلاق - مخالف - التجارة - مداهمة
التجارة - مداهمة - ارشيف الصور
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كشفت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية تمكنت من ضبط عدد من المتهمين  وبحوزتهم 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في مستودع مخالف بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

غلق الموقع وإحالة المتهمين للجهات المختصة


أوضحت الوزارة أنه تم ضبط المضبوطات قبل وصولها للمستهلكين وتم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.

وأضافت أن جميع المضبوطات التي عثر عليها غير مطابقة للمواصفات لذا تم ضبطها ومعاقبة المخالفين.

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