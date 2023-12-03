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تنبيه عاجل من الأرصاد لأهالي منطقة حائل: تساقط للبرد وأمطار تستمر لعدة ساعات

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة "حائل" يتضمن الشنان بقعاء وسميراء.

استمرار سقوط الأمطار:


وأوضح المركز أنه من المتوقع استمرار الحالة "امطار متوسطة" يصاحبها عدة تأثيرات وهي رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.اضافة اعلان

وأضاف أن بداية الإنذار في تمام الساعة العاشرة من مساء السبت ونهايته في الحادية عشر من صباح اليوم الأحد.

أمطار ورياح أتربة مثارة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً مطلقًا الإنذار الأحمر، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة.

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، على هذه المناطق:
1 - منطقة عسير، وتشمل “البراك والفحمة".
2 - منطقة المدينة المنورة وتشمل "العلا وخيبر".
3 - منطقة جازان، وتشمل " جازان وفرسان والدرب وبيش”.
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والطائف والعرضيات والجموم وبحرة وأضم وميسان والقنفذة والليث".

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشر مساءً
وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
 وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

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