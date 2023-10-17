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صحيفة تواصل الالكترونية

لتهدئة الأوضاع في غزة .. وزير الدفاع يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني

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وزير الدفاع
أ أ
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تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

العلاقات الاستراتيجية:اضافة اعلان

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.

كما تناول الاتصال التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

الأوضاع في غزة:


وأكد وزير الدفاع خلال الاتصال ضرورة مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة، ووقف العمليات العسكرية؛ حفاظاً على أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، لعودة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق.

وارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى ٢٨٥٠ شهيدًا.

استشهاد ٧٥٠ طفلاً و٤٦٠ امرأة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين شهداء العدوان ٧٥٠ طفلاً، و٤٦٠ امرأة، إضافة إلى إصابة نحو عشرة آلاف فلسطيني بجروح مختلفة.
 وأوضحت وزارة الصحة أن من بين الشهداء ١١٤ فلسطينيًا استشهدوا خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، وسط قطاع غزة.
 وذكر الدفاع المدني الفلسطيني، أن نحو ١٠٠٠ شهيد ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة في المناطق التي تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة، مؤكدة عجز فرق الدفاع المدني عن انتشال الجثث، نظراً لعدم توفر الإمكانيات اللازمة.

 الاحتلال يدمر ١١ ألف منزل في غزة

تواصل طائرات الاحتلال قصفها العنيف لقطاع غزة، مما تسبب في تدمير أحياء سكنية وعشرات البنايات والعمارات على من فيها من أطفال ونساء.
 وقدّرت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية لها، من تدمير الاحتلال لأكثر من ١١ ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وعشرات آلاف المنازل بشكل جزئي.
كما تم تدمير هائل في البنية التحتية والمرافق العامة والمدارس والمستشفيات، لافتةً النظر إلى أن طائرات الاحتلال تستخدم سياسة الأرض المحروقة في قصفها لقطاع غزة.

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