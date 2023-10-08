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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
أ أ
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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.اضافة اعلان

بحث تطورات الأوضاع في غزة


وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع المتسارعة في غزة ومحيطها، كما ناقشا سبل تكثيف العمل لوقف التصعيد.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تعليقًا على أحداث غزة، جاء فيه: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال ، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.

وقف فوري للتصعيد


وتدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين وضبط النفس.
وتذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.
وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

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