الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بمقيمين من الجنسية اليمنية بجدة .. والكشف عن ما عثر عليه بحوزتهما

الحرب على المخدرات
الحرب على المخدرات
أ أ
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ألقت إدارة مرور محافظة جدة القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية لترويجهما (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

الإجراءات النظامية:اضافة اعلان


وأوضحت انه تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإطاحة بمتهمين في عدة مناطق:


في وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (77) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

ففي منطقة مكة المكرمة، قبضت الشرطة على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الميانمارية لترويجهم (2.6) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وفي منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


طرق الإبلاغ 



 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.


كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة




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