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قبل ٩٠ عاما كان بيوتها من الطين .. مختص يكشف ٤ مراحل مرت بها الرياض نحو التطور

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الدكتور غازي العباسي
أ أ
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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي، إن المملكة هي أكبر وأسرع دول العالم نموا من حيث الكم والكيف.

نشأة الدولة:اضافة اعلان


وأضاف في مداخلة مع قناة "الإخبارية" : الرياض هي الاكثر نموا فمنذ نشأة الدولة على يد الملك عبد العزيز كانت كل بيوتها مبنية بالطين وكان ذلك قبل ٩٠ عاما ومرت عبر ٤ مراحل أساسية.

وتابع: المرحلة الأولى هي مرحلة الخروج وبناء الأحياء المحيطة وكان ذلك بعد تأسيس المملكة بـ ١٠ سنوات، ثم المرحلة الثانية تأسس فيها المطار، ووفي منتصف الثمانينات انتقل المطار من وسط الرياض إلى الشمال.

المرحلة الرابعة:


أشار إلى أن المرحلة الرابعة بدأت منذ بداية الرؤية (رؤية ٢٠٣٠ ) ومن حينها وهناك انطلاقة جديدة ومفهوم جديد في توسع المدن.

منظمة عالمية للمياه

في وقت سابقن أعلنت المملكة عن تأسيس "منظمة عالمية للمياه" مقرها الرياض" وذلك من واقع مكانتها الدولية اقتصادياً وسياسياً وتنموياً وإسهامها المستمر في القضايا ذات البعد الإنساني المتصل بالمقومات الحياتية لشعوب العالم.

وتهدف إلى تكاتف المجتمع الدولي نحو هدف مشترك يحقق مستقبلاً أمن مستدام لقطاع المياه.

يأتي ذلك في وقتٍ تشير التوقعات إلى تضاعف الطلب العالمي على المياه بحلول عام 2050 م، نتيجة نمو سكاني سيصل وفق تقديرات الأمم المتحدة إلى 9.8 مليارات.

وتقود "مبادرة" المملكة في خطوة غير مسبوقة العالم نحو مستقبل أفضل يحقق للبشرية نظاماً عالمياً مستدام في قطاع المياه على كوكب الأر.

يأتي ذلك استدراكاً بالوضع الخطير لإمدادات المياه العذبة في العالم، فالجفاف، والفيضانات والتلوث تهدد الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية وجهود التنمية المستدامة.

وجاءت المبادرة لينضوي تحت مظلتها عالمية الجهود لمواجهة تحدي الاحتياجات المتزايدة على المياه، والسعي باتجاه إحداث تحوّل دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتخفيف آثارها.

كما تم تنسيق العمل المتصل بتعزيز استدامة الموارد على المستوى العالمي، وتوفير منبر للمجتمعات الأكثر تأثراً من أجل مناقشة التحديات المتعلقة بهذه القضية، مثل دول الجنوب العالمي.


https://twitter.com/ekhbariya_eco/status/1704882751999025507

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