الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر.. حالة مطرية

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أصدرت
المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان منطقتي مكة المكرمة وعسير من حالة
مطرية مع تقلبات جوية متوقعة.
الدفاع
المدني يدعو إلى الحيطة والحذرودعت
على حسابها في منصة "إكس"، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن
آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم
السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
استمرار
فرص هطول الأمطار الرعديةوشددت
على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل
الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
أمطار
رعدية على 5 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم،
حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.