الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر.. حالة مطرية

أمطار غزيرة
الدفا عالمدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان منطقتي مكة المكرمة وعسير من حالة مطرية مع تقلبات جوية متوقعة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

ودعت على حسابها في منصة "إكس"، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

أمطار رعدية على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.

اضافة اعلان

 

سحب رعدية ورياح نشطة

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.



اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار غزيرة مع جريان السيول بوادي الرمة في القصيم

10 آلاف ريال عقوبة عبور الأودية والشغاب أثناء جريانها

بأعجوبة.. "مدني بريدة" يُنقذ 9 أشخاص احتُجزوا في سيل داخل حافلة

سدس الأزواج يُصابون به.. توصيات مهمة لعلاج العقم عند الرجال

درجتان في عسير.. انخفاض ملحوظ للحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة على عسير 1:08 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر سكان مكة من أمطار غزيرة لـ 9 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 2:06 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وعواصف ترابية على مكة.. وتحذير مهم من "الأزمات"

elaosboa35987 11:53 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

"الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية

أمطار غزيرة على عسير 2:26 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على هذه المناطق لـ 5 مساءً

اقرأ أيضا

أهم 10
9:20 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حركة النقل الخارجي للمعلمين وإيقاف سائق الأجرة 30 يومًا

8
9:16 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

شاهد.. السيول تجرف باص طالبات في بريدة والدفاع المدني يتحرك

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
9:12 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

تحذير من المركز الوطني حول موقع جمع التبرعات الإلكتروني

55654
8:55 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول جارية بحفر الباطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
2:17 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

تحذير عاجل وإنذار أحمر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق لـ 9 مساءً

مدرستي
1:01 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة ورابط الدخول على الاختبارات 1445

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
1:14 م السبت، 30 ديسمبر 2023

بينهم 12 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف.. بيان عاجل من "الداخلية" عن ضبط آلاف المخالفين

الضمان الاجتماعي المطور
12:03 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم حول موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

نظام نور
11:05 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور