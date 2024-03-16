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تجري أنهارًا.. شاهد تدفق سيول مرخ القوية غرب الزلفي بالرياض

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سيول الزلفي
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة الرياض تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان سيول قوية في شعيب مرخ تُزيل بعض الصخور جنوب غرب الزلفي بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

جريان سيول مرخ غرب الزلفي بالرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق سيول مرخ القوية غرب الزلفي، مع تقلبات جوية على منطقة الرياض.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.


وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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