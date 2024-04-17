دفاع مدني الباحة ينقذ 5 أشخاص إثر حريق في مبنى

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أعلن الدفاع المدني بالباحة إنقاذ 5 أشخاص إثر حريق في مبنى، مشيراً عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"إلى عدم وقوع إصابات.



تحذير الدفاع المدني:



وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان المنطقة الشرقية إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.ومع توقعات بأن يؤثر منخفض "المطير"، على مناطق شرق المملكة، شدد "الدفاع المدني" على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.انخفاض في درجات الحرارةكما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض، والقصيم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.