لأول مرة في المملكة.. قفزة غير مسبوقة في إنتاج التمور عبر "النخلة" متعددة الرؤوس

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كشف الدكتور عبد اللطيف الخطيب، مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء عن نجاح تجربة النخل "متعدد الرؤوس" في المملكة، مشيرا إلى أن تلك التجربة تسهم في زيادة إنتاج النخيل. اضافة اعلان





أعداد النخيل:



فكرة التجربة:



مضاعفة الإنتاج مرتين



4 أصناف نخيل في نخلة







وأضاف "الخطيب" في مداخلة مع "العربية" أن التجربة تسهم كذلك في تقليل عدد النخيل الموجود بنحو 10 ملايين وبالتالي تقليل المياه المستخدمة في الري.وقال إن بعض النخيل أعطى 3 رؤوس والبعض الآخر وصل إلى 6 رؤوس في النخلة الواحدة ما يعني زيادة المخلفات الناتجة وبالتالي دعم الصناعة.وتابع: في السنوات الأولى كان الإنتاج ضعيف ولكنه مع السنوات المقبلة سيكون الإنتاج مضاعف وكثير جدا.وكان "الخطيب" قد شرح في وقت سابق تلك التجربة مؤكدا أنها تتم عن طريق إزالة القمة النامية للنخلة، فيما يعرف بإزالة السيادة القمية، لإتاحة الفرصة لنمو الأفرع الجانبية، أو ما يسمى بالكواريب «الرواكيب»، بهدف مضاعفة كمية الإنتاج 3 أضعاف فأكثر، وبالتالي تقليص المساحة المزروعة من النخيل لفائدة محاصيل أخرى، وبنفس مساحة النخيل الحالية.وقال الخطيب: بعد مضي عام لإطلاق تجربة الدراسة «النخلة متعددة الرؤوس»، نأمل في المواسم الزراعية القادمة مضاعفة الإنتاج مرتين بنفس عدد النخيل والإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن بدلا من 1.5 طن، بنسبة زيادة 166%.ومن ذلك صناعة السكر وخفض فاتورة القمح بإضافة الخلال بنسبة 50%، وإضافته إلى القهوة بنسبة 50%.لافتًا إلى أن مرحلة الإثمار في النخيل المتعددة الرؤوس تأخذ منحى الفسائل، إذ أن عدد العذوق قليل وصغيرة الحجم، ونسبة العقد منخفضة.ومن المتوقع تحسن الإثمار بتقدم النخلة في العمر، مؤكدًا أن الباحثين في المركز يعملون على إجراء دراسة متخصصة في تجربة تطعيم أكثر من صنف نخيل على نخلة واحدة؛ أي كل نخلة عليها 4 أصناف نخيل.يذكر أن واحة الأحساء الزراعية فيها 2.5 مليون نخلة منتشرة في الواحة، وتنتح عدة أصناف من التمور، أبرزها: الخلاص، والشيسي، والرزيز.ويمتد الموسم الزراعي للنخيل في الواحة من شهر فبراير من كل عام، والبدء في «خراف» الرطب في شهر يونيو، وصرام التمور في شهر أغسطس، ويستمر الصرام حتى نهاية أكتوبر من كل عام.