أكثر من 9 آلاف مقترح واستفسار لوزير التعليم خلال حضوره بمجلس الشورى

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أعلن رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن المجلس تلقى أكثر من 9296 مقترحًا واستفسارًا من المواطنين في مختلف الجوانب، منذ الإعلان عن حضور وزير التعليم يوسف البنيان.

ويحضر الوزير، جلسةَ مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، المنعقدة اليوم الأربعاء.

ورحب رئيس المجلس في مستهل الجلسة باسمه وباسم مسؤولي مجلس الشورى وأعضائه بالوزير والوفد المرافق له يتقدمهم نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.





محاور اللقاء مع الوزير



نظام الفصول الثلاثة



وقال آل الشيخ، إن اللقاء مع وزير التعليم جاء برغبة من المجلس لطرح الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الوزارة، أو التي قُدمت كتجربة خاضعة للدراسة والتقويم، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.وأضاف: "أسال الله أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم في المملكة الذي يحظى بدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله - تحقيقًا للتنمية في بلادنا الغالية ووصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030".وسيجيب وزير التعليم خلال الجلسة عن تساؤلات أعضاء المجلس وملحوظاتهم بشأن أداء الوزارة، بالإضافة إلى مبادراتها وبرامجها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة.كما يستعرض الوزير أمام المجلس خطط الوزارة ورؤاها المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية ومخرجات التعليم.وينتظر أن يكون نظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي سبق وأن طالب مجلس الشورى بإلغائه ضمن القضايا المطروحة.وتدافع وزارة التعليم عن نظام الفصول الثلاثة، قائلة إن هذا النظام يهدف إلى:- تعويض الفجوة التعليمية بين سنوات السلم التعليمي والدراسة الفعلية.- إبقاء الطلبة في عمليات تعليم بنائي مستمر وفعال لمعارفهم وصقل مهاراتهم مع تقليص الانقطاعات الطويلة.- التركيز على إعدادهم في جميع المراحل التعليمية لامتلاك مقومات الاقتصاد المعرفي.- الربط بين المهارات والقدرات وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وزير التعليم يكشف مصير "الفصول الثلاثة"