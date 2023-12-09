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"الشؤون الإسلامية" تختتم المسابقة المحلية لحفظ القرآن بجمهورية قرغيزستان

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المسابقة المحلية لحفظ القرآن بجمهورية قرغيزستان
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اختتمت أمس المسابقة المحلية لتحفيظ القرآن الكريم بجمهورية قرغيزستان، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الرئاسة الدينية لمسلمي قرغيزستان، بمشاركة ٢٧ متسابقا.اضافة اعلان


وتم ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية قرغيزستان الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي، والمفتي العام لقرغيزستان الشيخ زامير راكييف، وعدد من الشخصيات القرغيزية.

عناية عظيمة بالقرآن الكريم

وخلال حفل الختام، ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية قرغيزستان الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي كلمة أكد فيها بأن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله وهي تولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة وتنفق جل مافي وسعها في سبيل صونه، وهو النهج الذي سار عليه جميع أبناء الملك المؤسس بعد أن قامت ركائز المملكة على كتاب الله الكريم وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.


المملكة تهتم بالقرآن الكريم وطباعته وترجمة معانيه

وبين أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أولت اهتماماً بالقرآن الكريم والعناية به وطباعته وترجمة معانيه بعدد من اللغات كالروسية والقرقيزية وغيرها من اللغات الأخرى، كما أقامت المسابقات في مختلف دول العالم وحلقات الحفظ في الداخل والخارج.


وأضاف "الراضي": وها نحن وبإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نحتفل بهذه المسابقة في الجمهورية القرقيزية وقد تم رصد الجوائز القيمة للفائزين كما تم توفير جميع احتياجات المسابقة من تجهيزات واستعدادات ورصدت المكآفات الإضافية لجميع المشاركين والحكام والمنظمين.

التصفيات النهائية أقيمت في مسجد الإمام السرخسي

وقد أقيمت التصفيات النهائية في مسجد الإمام السرخسي الذي يعد أكبر مسجد في جمهورية قرغيزستان.. حيث تنافس المتسابقون في ثلاثة فروع، الأول: حفظ القرآن كاملاً، والثاني: حفظ عشرة أجزاء، والثالث: تلاوة وتجويد.


الجدير بالذكر، أن التصفيات الأولية للمسابقة بدأت في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣م في ٧ محافظات ومدينتين.


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