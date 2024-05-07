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"تقويم التعليم" تعلن مواعيد تطبيق اختبارات "نافس" للعام 2024

المدارس اختبارات
اختبارات - أرشفية
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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مواعيد اختبارات نافس 2024 التي تجرى للعام الثالث على التوالي، وذلك لتقييم الأداء التعليمي للطلاب والمدارس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.اضافة اعلان
ويشارك في الاختبارات أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة في أكثر من 20 ألف مدرسة.

مواعيد اختبارات نافس 2024

وتجرى الاختبارات لطلاب الثالث المتوسط خلال الفترة من 12 إلى 27 مايو (من الأحد إلى الأربعاء).
فيما تجرى الاختبارات لطلاب الصف السادس الابتدائي من 16 إلى 22 مايو (من الخميس إلى الأربعاء).
بينما تجرى الاختبارات لطلاب الصف الثالث الابتدائي من 23 إلى 27 مايو (من الخميس إلى الإثنين).

اختبارات نافس

وتأتي اختبارات "نافس" استنادًا إلى تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ والمتضمن "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام".
وتسهم الاختبارات في قياس وتحسين مستوى التحصيل العلمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز المدرسي والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم. وتنفذ وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية 2030).

أهداف اختبارات نافس

تهدف اختبارات نافس إلى الآتي:
تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس.
تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم.
توفير التقارير والبيانات المفصلة حول التحصيل العلمي للطلبة والمتغيرات المؤثرة فيه.
تمكين التحليل العلمي لأداء المنظومة لوضع الحلول وتحسين الأداء.
قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.

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