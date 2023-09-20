الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. موعد إجازة اليوم الوطني وعشرات الوظائف بـ روشن وأرامكو

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

احتفالات اليوم الوطني.. موعد الإجازة للطلاب وموظفي القطاع الخاص
يحصل الطلاب في مختلف مدارس وجامعات المملكة على إجازة سنوية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

احتفالاً باليوم الوطني.. جامعة القصيم تقرر صرف المكافأة في هذا الموعد
قرر رئيس جامعة القصيم، تقديم صرف مكافأة الطلاب والطالبات إلى يوم غدٍ الخميس الموافق 21/9/2023، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ 93.

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم لأسرة المقيم خارج المملكة
كشف حساب المواطن عن آلية صرف الدعم لأسرة المواطن المقيم خارج المملكة.

سارع بالتقديم.. "روشن" تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات
أعلنت شركة روشن العقارية "إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة" عن فتح باب التقديم لشغل 90 وظيفة لحملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التالية:

بشرى لحديثي التخرج.. "أرامكو" تطرح وظائف برواتب تنافسية وتأمينات
أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل "سامرف" في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية ومالية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:

مكة تتصدر بـ 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

منعًا للمحتالين.. 8 نصائح من "الحج" للمعتمرين
حذرت وزارة الحج والعمرة، قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، من أي احتيالات مالية أو معاملات نقدية مشبوهة عند شراء خدمات العمرة.

3 أشياء لا تفوتك عند الحجز للعمرة
قدمت وزارة الحج والعمرة، نصائح للمعتمرين بخصوص الحجز الإلكتروني لأداء العمرة.

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على إلغاء أو إيقاف رخصة إنشائية
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، الخطوات اللازمة للاعتراض على إلغاء أو إيقاف رخصة إنشائية.

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تعرف على التفاصيل.. 45 وظيفة في الهيئة الملكية بالعلا والرياض

وزارة الحج والعمرة
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منعًا للمحتالين.. 8 نصائح من "الحج" للمعتمرين

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