السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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ما هي آلية تجديد الجواز الإلكتروني وهل يستوجب تسليم الجواز القديم ؟

جواز السفر الجديد
الجوازات
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أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية تجديد الجواز الإلكتروني ومدى إلزامية تسليم الجواز القديم.

وأكدت الجوازات أنه يمكن بكل سهولة تجديد جواز اسفر الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:اضافة اعلان


آلية تجديد الجواز



وتشمل الخطوات:

- الدخول لمنصة أبشر
- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية
- اختيار خدمات من خدماتي
- الجوازات
- تجديد الجواز الإلكتروني
- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز
- الموافقة على الشروط والأحكام
- اختيار عنوان تسليم الجواز
- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة
- سداد رسوم إيصال الجواز.

إصدار الجواز


وأوضحت الجوازات، أنه بعد تنفيذ العملية يتعين على المستفيد مراجعة أقرب فرع
للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز السابق

وفي سؤال آخر ورد فيه "عمري أكثر من (21) عاماً، هل يمكنني تجديد جوازي لمدة
خمس سنوات؟".
وأجابت الجوازات، بقولها: نعم، تحديد المدة اختياري للمستفيد ويمكن سداد 300 ريال للحصول على مدة (5) سنوات أو سداد (600) ريال للحصول على عشر سنوات.

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