ما هي آلية تجديد الجواز الإلكتروني وهل يستوجب تسليم الجواز القديم ؟

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية تجديد الجواز الإلكتروني ومدى إلزامية تسليم الجواز القديم.



وأكدت الجوازات أنه يمكن بكل سهولة تجديد جواز اسفر الإلكتروني من خلال الخطوات التالية: اضافة اعلان





آلية تجديد الجواز



إصدار الجواز



وتشمل الخطوات:- الدخول لمنصة أبشر- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية- اختيار خدمات من خدماتي- الجوازات- تجديد الجواز الإلكتروني- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز- الموافقة على الشروط والأحكام- اختيار عنوان تسليم الجواز- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة- سداد رسوم إيصال الجواز.وأوضحت الجوازات، أنه بعد تنفيذ العملية يتعين على المستفيد مراجعة أقرب فرعللجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز السابقوفي سؤال آخر ورد فيه "عمري أكثر من (21) عاماً، هل يمكنني تجديد جوازي لمدةخمس سنوات؟".وأجابت الجوازات، بقولها: نعم، تحديد المدة اختياري للمستفيد ويمكن سداد 300 ريال للحصول على مدة (5) سنوات أو سداد (600) ريال للحصول على عشر سنوات.