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أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع عيادات مستشفى الرس العام

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امير القصيم
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وضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حجر الأساس لتوسعة العيادات الخارجية بمستشفى الرس العام بتكلفة 8 ملايين ريال، الذي يهدف لزيادة عدد العيادات من 30 ـ 50 عيادة.اضافة اعلان


مستشفى الرس:


وزار أمير القصيم محافظة الرس اليوم، يرافقه وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة, والرئيس التنفيذي لتجع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي.




وشاه أمير منطقة القصيم خلال زيارته لمستشفى الرس، عرضا مرئياً يحكي تفاصيل 7 مشاريع صحية وتشمل مركز طب الأسنان بتكلفة تجاوزت 28 مليون ريال، ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي؛ ويهدف إلى زيادة عدد الأسرّة العلاجية إلى 30 سريراً والعيادات التشخيصية إلى 6 عيادات واستحداث وحدة العلاج المائي بتكلفة 28 مليون ريال.




استحداث عيادة أسنان:

كما تفقد مركز عبدالله العثيم للسكري والغدد الصماء؛ ويهدف إلى زيادة عدد العيادات واستحداث عيادة أسنان بالمركز بتكلفة ٨ ملايين و ٥٠٠ ألف ريال، ومركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية بتكلفة تتجاوز 14 مليون ريال، ومركز الجهاز الهضمي والمناظير بتكلفة تبلغ قرابة نصف مليون ريال للمرحلة الأولى.




تقليل عدد الإحالات:


ويسعى إلى تقليل عدد الإحالات بمعدل 300 حالة سنوياً، وتقديم خدمات طبية لمرضى المستشفى والمنومين، إضافة لخدمة المستشفيات الطرفية، وتطوير قسم الطوارئ، ويتوزع على 3 مراحل بتكلفة تقدر بأكثر من مليونين ونصف المليون ريال، وسيتم فيه استحداث منطقتين للفرز وصيدلية داخلية، إضافة لرفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحمراء ومنطقة الملاحظة.

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