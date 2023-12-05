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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو يوثق أحدث حيلة لوافدين يروجون مواد مخدرة في المدينة المنورة

المتهم
أحد المتورطين
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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهم غرفة بأحد الأحياء وكرًا لترويج (95.5) جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).اضافة اعلان

إخفاء المخدرات في أماكن فضاء

ورصدت قوات الأمن طريقة الترويج موثقة عبر كاميرات مراقبة، حيث تمثل أسلوبهم الإجرامي في تجزئة الكميات المخدرة في أكياس وإخفائها في أماكن مختلفة من أرض فضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص

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التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وفي وقت سابق، شنت الجهات الأمنية هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

إحباط تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات

ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخصين لترويجه مادة الهروين المخدر

وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم 1.9 كيلوجرامًا من مادة الهيروين المخدر و 220 جرامًا من مادة الميثامفيتامين الشبو المخدر.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


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