فيديو يوثق أحدث حيلة لوافدين يروجون مواد مخدرة في المدينة المنورة

أ أ

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهم غرفة بأحد الأحياء وكرًا لترويج (95.5) جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). اضافة اعلان





إخفاء المخدرات في أماكن فضاء



التعاون مع الأمن



إحباط تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط شخصين لترويجه مادة الهروين المخدر

