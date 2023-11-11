القبض على شخصين لترويجهما 18 كيلوجراما من "الحشيش" في جدة

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التعاون مع الأمن



قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة جدة لترويجهما (18) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.