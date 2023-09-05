فصل موظفات .. بيان عاجل من جامعة جازان يكشف حقيقة ما حدث

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أصدرت جامعة جازان بيانًا عاجلًا، بشأن الرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول فصل عدد من الموظفات المواطنات من الجامعة.





حقيقة فصل موظفات مواطنات



الاعتزاز بأبناء وبنات الوطن



وقالت الجامعة في بيانها :" تؤكد جامعة جازان عدم صحة ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة بادعاء فصل الجامعة لعدد من الموظفات المواطنات".وتابعت :" وتود الجامعة إيضاح أن الحالات التي تطرقت لها تلك المواقع هي لمنسوبات إحدى شركات القطاع الخاص التي انتهت عقودها مع الجامعة، ولا تربط الجامعة أية صفة وظيفية أو تعاقدية على الاطلاق مع منسوبات الشركة".وتؤكد الجامعة اعتزازها بجميع الكوادر البشرية من أبناء بنات الوطن وتفخر بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور الجامعة.كما تحتفظ الجامعة بحقها تجاه من يحاول الإساءة لها أو لأحد منسوبيها وطلبتها دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها الدولة.